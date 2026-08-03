Франція готується до чергових президентських виборів, які визначать нового главу держави після завершення другого президентського терміну Еммануеля Макрона.

Чинний президент більше не може балотуватися, тому боротьба за Єлисейський палац розгорнеться між новими претендентами.

Дізнавайтеся на Фактах ICTV, коли вибори президента у Франції будуть, за якою системою французи обирають главу держави та хто вже заявив про участь у перегонах.

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Коли президентські вибори у Франції у 2027 році

Згідно з Конституцією Франції, президентські вибори мають відбутися незадовго до завершення повноважень чинного глави держави. Президентський термін Еммануеля Макрона закінчується 13 травня 2027 року, тому голосування повинно пройти за 20-35 днів до цієї дати.

У країні вже визначили, коли президентські вибори у Франції:

18 квітня 2027 року пройде перший тур президентських виборів;

2 травня 2027 року відбудеться другий тур, якщо жоден з кандидатів не здобуде абсолютної більшості голосів у першому.

Для України результати цих виборів мають велике значення, адже Франція залишається одним із ключових партнерів Києва у сфері безпеки, військової підтримки та європейської політики.

Чому Макрон не братиме участі у виборах

Однією з головних особливостей кампанії стане відсутність у бюлетені чинного президента.

Французька Конституція забороняє одній особі обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Еммануель Макрон був обраний главою держави у 2017 та 2022 роках, тому втретє поспіль висувати свою кандидатуру він не має права.

Саме тому політичні сили вже почали визначатися зі своїми новими кандидатами.

Як проходять президентські вибори у Франції

Французька система президентських виборів є двотуровою та використовується ще з 1962 року.

Спочатку всі кандидати беруть участь у першому турі. Якщо хтось із них одразу отримує понад 50% голосів виборців, він автоматично стає президентом.

Втім, на практиці це трапляється вкрай рідко. Якщо абсолютної більшості немає, через два тижні проводиться другий тур, у якому змагаються лише два кандидати, що набрали найбільшу підтримку. Переможцем стає той, хто отримує понад половину голосів.

Голосувати можуть громадяни Франції, яким на день виборів уже виповнилося 18 років.

Які вимоги до кандидатів

Самого бажання брати участь у президентських перегонах недостатньо.

Щоб зареєструватися кандидатом, претендент повинен отримати підтримку щонайменше 500 виборних посадовців. Йдеться про мерів, депутатів парламенту, сенаторів, депутатів Європарламенту, членів регіональних рад та інших виборних представників.

Проте закон встановлює додаткові вимоги:

підписи мають представляти щонайменше 30 департаментів Франції;

з одного департаменту дозволено залучити не більше 50 підписантів.

Президентські вибори у Франції 2027: кандидати

Поки що кампанія ще не стартувала, однак кілька відомих французьких політиків уже заявили про свої президентські амбіції. Це не вичерпний перелік кандидатів, а лише найбільш популярні персони, які вже заявили про участь у виборах.

Марін Ле Пен

Однією з головних претенденток залишається лідерка ультраправого політичного табору Марін Ле Пен.

За інформацією Reuters, у липні вона оголосила про намір знову балотуватися на посаду президента після того, як апеляційний суд відкрив їй можливість брати участь у виборах.

За результатами попередніх соціологічних опитувань саме Ле Пен наразі має найвищий рівень підтримки серед потенційних кандидатів.

У разі її перемоги експерти прогнозують помітний зсув французької політики вправо та можливий перегляд окремих напрямів зовнішньої політики Парижа.

Габріель Атталь

Від президентської партії Відродження кандидатом стане колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Про свою участь у виборах він повідомив 22 травня 2026 року під час поїздки на південь країни.

37-річний Атталь вважається політичним наступником Макрона і, найімовірніше, представлятиме курс нинішньої влади.

Жан-Люк Меланшон

Про намір знову поборотися за президентську посаду також заявив лідер лівої партії Нескорена Франція Жан-Люк Меланшон.

Він оголосив про участь у травні 2026 року. Якщо його кандидатуру зареєструють, то це стане вже четвертою спробою Меланшона очолити Францію.

Майбутні вибори у Франції у 2027 році імовірно стануть одними з найважливіших за останні роки. Вперше після двох каденцій Еммануеля Макрона країна отримає нового президента.

Боротьба між представниками правого, центристського та лівого політичних таборів може суттєво вплинути як на внутрішню політику Франції, так і на її роль у ЄС, НАТО та підтримці України.

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