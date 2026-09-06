У Кремлі завершилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це вранці 6 вересня повідомили російські ЗМІ.

Зустріч Путіна з предстаниками президента США завершилася

– Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою. Розмова з вкрай серйозних питань тривала як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обіднім столом, – сказав помічник Путіна Юрій Ушаков.

Він зробив низку заяв щодо змісту переговорів.

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За словами Ушакова, Віткофф і Кушнер заявили, що під час сьогоднішніх контактів у Києві використають оцінки Путіна щодо можливих шляхів врегулювання війни.

Представники США ґрунтовно підготувалися до візиту до Москви та сформулювали низку міркувань щодо врегулювання.

Путін і Трамп продовжать підтримувати особисті контакти. Робота за участю Віткоффа та Кушнера теж триватиме.

Під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін відзначив нібито “успіхи” російських військ у війні та заявив про впевненість у досягненні поставлених цілей.

Президент РФ під час переговорів з представниками президента США знову наголосив на необхідності усунення першопричин війни.

Переговори стосувалися не лише України. Сторони обговорили можливість реалізації великих російсько-американських проєктів.

У російських пабліках з’явилися кадри, на яких, імовірно, видно кортеж американських переговірників, що залишає територію Кремля.

Що відомо про візит Віткоффа і Кушнера до Росії

Спецпосланці президента США прибули до Кремля ввечері 5 вересня, згодом розпочали переговори з російським диктатором.

За інформацією російських ЗМІ, американських представників супроводжував Кирило Дмитрієв, що відповідає за економічне співробітництво.

Путін заявив, що під час переговорів сторонам доведеться вирішити складну ситуацію.

Зустріч Віткоффа та Кушнера з російським президентом проходила на тлі дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на врегулювання війни Росії проти України.

Востаннє американські представники приїжджали до Москви у січні 2026 року. Тоді вони провели переговори з Путіним, які відбувалися вночі та тривали близько чотирьох годин.

Нова поїздка відбувається в умовах суттєвих розбіжностей між сторонами щодо можливих умов завершення війни.

Путін вимагає від України територіальних поступок. У Києві такі вимоги називають капітуляцією України.

Останній раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США відбувся у лютому. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану переговорний процес фактично призупинили.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня відвідають Київ після поїздки до Москви.

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