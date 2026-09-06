В Єгипті суд ухвалив вирок у масштабній справі про незаконний обіг заборонених речовин. 39-річну телеведучу Сару Халіфу, відому за програмою про безпеку та злочинність Місія нездійсненна, а також ще 11 фігурантів засудили до вищої міри покарання – смертної кари.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на єгипетські ЗМІ.

Єгипетська телеведуча серед засуджених до смертної кари

За даними єгипетських видань, каїрський суд визнав обвинувачених винними у створенні злочинного угруповання, яке імпортувало сировину з-за кордону для виготовлення синтетичних наркотиків та подальшого їхнього збуту.

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Водночас фігурантам інкримінують незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 750 кг наркотичних речовин та сировини, а також виявили дві підпільні лабораторії, облаштовані в квартирах. За цим рішенням суду фігурантам загрожує смертна кара через повішення.

Рішення ухвалили після обов’язкової за єгипетським законодавством консультації з Великим муфтієм країни щодо релігійної правомірності вироку.

Окрім справи про наркотики, телеведуча Сара Халіфа, яка також володіє продюсерською компанією та клінікою пластичної хірургії, отримала п’ять років ув’язнення за окремим обвинуваченням у викраденні та нападі на людину.

Як повідомляють видання, засуджені ще мають право подати апеляцію.

Фото: Sarah Khalifa

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