Смертна кара за наркоторгівлю: у Єгипті засудили телеведучу Сару Халіфу
- У Єгипті відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб засудили до вищої міри покарання за виготовлення та масштабну торгівлю синтетичними наркотиками.
- Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 750 кг заборонених речовин, дві підпільні лабораторії та вогнепальну зброю.
В Єгипті суд ухвалив вирок у масштабній справі про незаконний обіг заборонених речовин. 39-річну телеведучу Сару Халіфу, відому за програмою про безпеку та злочинність Місія нездійсненна, а також ще 11 фігурантів засудили до вищої міри покарання – смертної кари.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на єгипетські ЗМІ.
Єгипетська телеведуча серед засуджених до смертної кари
За даними єгипетських видань, каїрський суд визнав обвинувачених винними у створенні злочинного угруповання, яке імпортувало сировину з-за кордону для виготовлення синтетичних наркотиків та подальшого їхнього збуту.
Водночас фігурантам інкримінують незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 750 кг наркотичних речовин та сировини, а також виявили дві підпільні лабораторії, облаштовані в квартирах. За цим рішенням суду фігурантам загрожує смертна кара через повішення.
Рішення ухвалили після обов’язкової за єгипетським законодавством консультації з Великим муфтієм країни щодо релігійної правомірності вироку.
Окрім справи про наркотики, телеведуча Сара Халіфа, яка також володіє продюсерською компанією та клінікою пластичної хірургії, отримала п’ять років ув’язнення за окремим обвинуваченням у викраденні та нападі на людину.
Як повідомляють видання, засуджені ще мають право подати апеляцію.
Фото: Sarah Khalifa