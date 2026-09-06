Смертная казнь за наркоторговлю: в Египте осудили телеведущую Сару Халифу
- В Египте известную телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек приговорили к высшей степени наказания за изготовление и масштабную торговлю синтетическими наркотиками.
- Во время обысков у фигурантов изъяли более 750 кг запрещенных веществ, две подпольные лаборатории и огнестрельное оружие.
В Египте суд вынес приговор по масштабному делу о незаконном обороте запрещенных веществ. 39-летнюю телеведущую Сару Халифу, известную по программе о безопасности и преступности Миссия невыполнима, а также еще 11 фигурантов приговорили к высшей степени наказания – смертной казни.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на египетские СМИ.
Египетская телеведущая среди приговоренных к смертной казни
По данным египетских изданий, каирский суд признал обвиняемых виновными в создании преступной группировки, импортирующей сырье из-за границы для изготовления синтетических наркотиков и последующего их сбыта.
В то же время фигурантам инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Во время обысков правоохранители изъяли более 750 кг наркотических веществ и сырья, а также обнаружили две подпольные лаборатории, обустроенные в квартирах. По этому решению суда фигурантам грозит смертная казнь из-за повешения.
Решение приняли после обязательной по египетскому законодательству консультации с Большим муфтием страны о религиозной правомерности приговора.
Кроме дела о наркотиках, телеведущая Сара Халифа, также владеющая продюсерской компанией и клиникой пластической хирургии, получила пять лет заключения по отдельному обвинению в похищении и нападении на человека.
Как сообщают издания, осужденные еще имеют право подать апелляцию.
Фото: Sarah Khalifa