В Египте суд вынес приговор по масштабному делу о незаконном обороте запрещенных веществ. 39-летнюю телеведущую Сару Халифу, известную по программе о безопасности и преступности Миссия невыполнима, а также еще 11 фигурантов приговорили к высшей степени наказания – смертной казни.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на египетские СМИ.

Египетская телеведущая среди приговоренных к смертной казни

По данным египетских изданий, каирский суд признал обвиняемых виновными в создании преступной группировки, импортирующей сырье из-за границы для изготовления синтетических наркотиков и последующего их сбыта.

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В то же время фигурантам инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время обысков правоохранители изъяли более 750 кг наркотических веществ и сырья, а также обнаружили две подпольные лаборатории, обустроенные в квартирах. По этому решению суда фигурантам грозит смертная казнь из-за повешения.

Решение приняли после обязательной по египетскому законодательству консультации с Большим муфтием страны о религиозной правомерности приговора.

Кроме дела о наркотиках, телеведущая Сара Халифа, также владеющая продюсерской компанией и клиникой пластической хирургии, получила пять лет заключения по отдельному обвинению в похищении и нападении на человека.

Как сообщают издания, осужденные еще имеют право подать апелляцию.

Фото: Sarah Khalifa

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