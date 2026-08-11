Башара Асада заочно засудили до смертної кари. Суд у Сирії визнав поваленого президента винним у злочинах проти людяності та військових злочинах, скоєних під час громадянської війни, яка забрала близько пів мільйона життів.

Про це повідомляє АР.

За що Башара Асада засудили до страти

Вирок 11 серпня оголосив Четвертий кримінальний суд у Дамаску. Він став першим таким рішенням проти Асада та представників його найближчого оточення після падіння 50-річного правління родини Асадів у грудні 2024 року.

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Під час засідання суддя Фахареддін аль-Аріан заявив, що Башар Асад використовував державні органи для скоєння військових злочинів і злочинів проти людяності.

Йдеться про злочини, скоєні під час 14-річного конфлікту в Сирії. Війна почалася після жорстокого придушення антиурядових протестів у 2011 році та завершилася падінням режиму Асада у грудні 2024 року.

Судове засідання проходило в умовах посилених заходів безпеки та транслювалося державним телебаченням. Біля будівлі суду в центрі Дамаска зібралися люди, які чекали на оголошення вироку.

Хто ще отримав смертний вирок

Разом із Башаром Асадом до смертної кари засудили його двоюрідного брата по материнській лінії Атефа Наджиба.

Суд визнав Наджиба винним у керівництві репресіями в провінції Дар’а на півдні Сирії. У 2011 році він очолював там Управління політичної безпеки.

Саме Дар’а стала одним із головних осередків протестів, які згодом переросли у громадянську війну.

За даними суду, під час перебування Наджиба на посаді силовики заарештували та катували понад десяток підлітків. Вони намалювали антиурядові графіті на стіні школи.

Жорстоке придушення протестів з боку силовиків Асада стало одним із поштовхів до масових виступів по всій країні.

Наджиб був присутній у суді під час оголошення вироку. Він перебуває під вартою та слухав рішення судді у тюремній формі.

Де зараз Башар Асад

Після падіння режиму в грудні 2024 року Башар Асад та його брат Махер втекли до Росії. Москва надала їм політичний притулок.

Нові сирійські керівники зверталися до Росії з проханням видати братів для притягнення до відповідальності.

Атеф Наджиб після падіння режиму був затриманий. Ще у квітні 2011 року Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції.

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