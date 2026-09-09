У ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA та мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Атака на Новоросійськ 9 вересня: що відомо

Близько опівночі жителі Новоросійська повідомляли про проліт безпілотників, вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Згодом у мережі почали з’являтися відео масштабних пожеж зі стовпами темного диму.

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Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що пожежі виникли на території кількох підприємств та поблизу житлового будинку. Російська влада стверджує, що причиною стало падіння уламків безпілотників.

За попередньою інформацією місцевої влади, постраждалих немає. Масштаби пошкоджень Кравченко не уточнив.

Водночас OSINT-аналітики ASTRA за кадрами очевидців встановили, що одне із масштабних загорянь сталося на території Новоросійського мазутного термінала.

За даними Dnipro Osint, удар припав по об’єктах портового комплексу. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше один резервуар мазутного термінала.

Українська сторона наразі офіційно не повідомляла про ураження об’єктів у Новоросійську.

Що відомо про Новоросійський мазутний термінал

ТОВ Новоросійський мазутний термінал — одне з провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла. Він входить до складу Новоросійського морського торговельного порту — найбільшого морського порту Росії за обсягами перевалки.

Термінал спеціалізується на зберіганні та перевалці мазуту, а також світлих нафтопродуктів.

Його пропускна спроможність становить близько 4 млн тонн на рік.

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