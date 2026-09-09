Атака дронов на Новороссийск: вспыхнул пожар на мазутном терминале
- В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск.
- Вспыхнул масштабный пожар на мазутном терминале.
В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщают OSINT-канал ASTRA и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Атака на Новороссийск 9 сентября: что известно
Около полуночи жители Новороссийска сообщали о пролете беспилотников, взрывах и работе российской противовоздушной обороны. Впоследствии в сети начали появляться видео масштабных пожаров со столбами темного дыма.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что пожары возникли на территории нескольких предприятий и возле жилого дома. Российские власти утверждают, что причиной стало падение обломков дронов.
По предварительной информации местных властей, пострадавших нет. Масштабы повреждений Кравченко не уточнил.
В то же время OSINT-аналитики ASTRA по кадрам очевидцев установили, что одно из крупных возгораний произошло на территории Новороссийского мазутного терминала.
По данным Dnipro Osint, удар пришелся по объектам портового комплекса. В результате атаки поврежден как минимум один резервуар мазутного терминала.
Украинская сторона пока официально не сообщала о поражении объектов в Новороссийске.
Что известно о Новороссийском мазутном терминале
ООО Новороссийский мазутный терминал — одно из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла. Оно входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего морского порта России по объемам перевалки.
Терминал специализируется на хранении и перевалке мазута, а также светлых нефтепродуктов.
Его пропускная способность составляет около 4 млн тонн в год.