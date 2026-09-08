У Криму та Донецьку уражено пункти запуску дронів та управління військами РФ — Генштаб
- Українські військові уразили низку об'єктів противника, зокрема у Донецьку, Чорноморському, Криму та Залізничному Запорізької області.
- Робота по ключових військових цілях противника продовжується.
Українські військові уразили місце запуску ударних БпЛА та пункти управління противника.
ЗСУ вдарили по низці об’єктів противника: що відомо
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, 7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.
Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.
У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.
Також, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління врага.
Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється.
Робота по ключових військових цілях противника продовжується.
Нагадаємо, що у ніч на 6 вересня Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ у Рязанській області РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На території підприємства зафіксовано пожежу, зазначається, що сам НПЗ був задіяний у забезпеченні збройних сил РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.
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