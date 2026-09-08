Українські військові уразили місце запуску ударних БпЛА та пункти управління противника.

ЗСУ вдарили по низці об’єктів противника: що відомо

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, 7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

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У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління врага.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника продовжується.

Нагадаємо, що у ніч на 6 вересня Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ у Рязанській області РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємства зафіксовано пожежу, зазначається, що сам НПЗ був задіяний у забезпеченні збройних сил РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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