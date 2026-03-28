Єменські хусити вранці 28 березня здійснили ракетний удар по південному Ізраїлю, заявивши про ураження військових об’єктів.

Про це повідомляє Times of Israel.

Атака хуситів по Ізраїлю: що відомо

За даними угруповання, удар було завдано балістичними ракетами по “важливих військових об’єктах” Ізраїлю.

Зараз дивляться

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку та заявили, що вона є частиною їхньої відповіді на дії США та Ізраїлю проти Ірану та його союзників.

Угруповання також наголосило, що готове продовжувати такі дії у разі подальшої ескалації.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що одна ракета, випущена з території Ємену, була успішно перехоплена силами протиповітряної оборони.

Інформації про руйнування чи постраждалих наразі не надходило.

За даними ЗМІ, напередодні атаки представник угруповання Ях’я Сарі заявив, що хусити готові до військового втручання, якщо атаки проти Ірану та так званої “осі опору” триватимуть.

Він закликав до припинення ударів по Ірану, Лівану, Іраку та палестинських територіях, а також до виконання угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.