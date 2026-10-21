Північноатлантичний блок вирішив посилити свою присутність у Чорному морі після смертельних атак безпілотників на цивільні судна поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву НАТО.

НАТО направить літаки та дрони до Чорного моря: що відомо

Рішення про посилення присутності НАТО в Чорному морі ухвалили після обговорення безпекової ситуації на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі блоку в Брюсселі.

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За словами військового речника НАТО, полковника армії США Мартіна Л. О’Доннелла, країни-члени Північноатлантичного блоку направлять до регіону додаткові літаки морського патрулювання, радіолокаційні системи та безпілотники.

Крім того, держави НАТО вже відправили або планують відправити фахівців із розвідки та групи для криміналістичного дослідження вибухових речовин.

Головна речниця НАТО Еллісон Гарт наголосила, що блок уже посилив свою присутність на східному фланзі, зокрема засобами протидії безпілотникам.

— Ми й надалі будемо єдині та забезпечуватимемо свою готовність і здатність протистояти будь-якій загрозі та гарантувати безпеку одного мільярда наших людей, — заявила вона.

Водночас НАТО поки офіційно не покладає відповідальність за нещодавні атаки на жодну державу.

За оцінками військових аналітиків, на яких посилається Reuters, удари майже напевно здійснила Росія. Москва відповідальності за ці інциденти не визнавала.

Атаки на судна в Чорному морі: що відомо

Рішення НАТО ухвалило після серії атак безпілотників на торговельні судна поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.

За інформацією Reuters, минулого тижня дрони атакували два хімічні танкери біля румунського узбережжя. На обох суднах виникли пожежі, а семеро моряків зникли безвісти.

Протягом попередніх десяти днів ударів зазнали щонайменше п’ять інших вантажних суден поблизу Румунії та Болгарії.

Загалом унаслідок цих атак щонайменше 23 моряки вважаються загиблими або зниклими безвісти.

Болгарія звернулася до НАТО після атак на торговельні судна

Раніше, 16 жовтня, Болгарія офіційно звернулася до НАТО з проханням спрямувати бойову авіацію та системи протидії безпілотникам для посилення оборони країни.

Цьому передувала серія ударів по цивільному судноплавству поблизу болгарського узбережжя.

Зокрема, уночі проти 13 жовтня дрони атакували два торговельні судна біля Болгарії.

Одним із них було судно CHELSEA 3 під прапором Мальти, на борту якого перебували семеро українців та восьмеро громадян Азербайджану. Усіх членів екіпажу евакуювали, п’ятеро моряків дістали легкі поранення.

Інше судно після атаки затонуло. За повідомленнями болгарської влади, вдалося врятувати одного члена екіпажу.

Ще раніше, 6 жовтня, поблизу Болгарії безпілотники атакували два торговельні судна. Одне з них, ALFA WATAN під прапором Того, затонуло, а на іншому, ABLE під прапором Палау, виникла пожежа.

На тлі цих інцидентів генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 жовтня провів переговори з керівництвом Болгарії та Румунії.

Він запевнив, що блок продовжить співпрацю з чорноморськими союзниками та за потреби коригуватиме свої оборонні заходи.

Також раніше російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

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