Североатлантический блок решил усилить свое присутствие в Черном море после смертоносных атак беспилотников на гражданские суда у побережья Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

НАТО направит самолеты и дроны в Черное море: что известно

Решение об усилении присутствия НАТО в Черном море приняли после обсуждения ситуации с безопасностью на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире блока в Брюсселе.

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По словам военного представителя НАТО, полковника армии США Мартина Л. О’Доннелла, страны-члены Североатлантического блока направят в регион дополнительные самолеты морского патрулирования, радиолокационные системы и беспилотники.

Кроме того, страны НАТО уже отправили или планируют отправить специалистов по разведке и группы для криминалистической экспертизы взрывчатых веществ.

Главный пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подчеркнула, что блок уже усилил свое присутствие на восточном фланге, в частности средствами противодействия беспилотникам.

— Мы и дальше будем едины и будем обеспечивать свою готовность и способность противостоять любой угрозе и гарантировать безопасность миллиарда наших людей, — заявила она.

В то же время НАТО пока официально не возлагает ответственность за недавние атаки ни на одно государство.

По оценкам военных аналитиков, на которых ссылается Reuters, удары почти наверняка нанесла Россия. Москва ответственности за эти инциденты не признавала.

Атаки на суда в Черном море: что известно

Решение НАТО приняли после серии атак дронов на торговые суда у побережья Румынии и Болгарии.

По данным Reuters, на прошлой неделе дроны атаковали два химических танкера у румынского побережья. На обоих судах вспыхнули пожары, а семеро моряков пропали без вести.

За предыдущие десять дней ударам подверглись как минимум пять других грузовых судов вблизи Румынии и Болгарии.

В общей сложности в результате этих атак как минимум 23 моряка считаются погибшими или пропавшими без вести.

Болгария обратилась к НАТО после атак на торговые суда

Ранее, 16 октября, Болгария официально обратилась к НАТО с просьбой направить боевую авиацию и системы противодействия беспилотникам для усиления обороны страны.

Этому предшествовала серия ударов по гражданскому судоходству у болгарского побережья.

В частности, в ночь на 13 октября дроны атаковали два торговых судна у берегов Болгарии.

Одним из них было судно CHELSEA 3 под флагом Мальты, на борту которого находились семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Всех членов экипажа эвакуировали, пятеро моряков получили легкие ранения.

Другое судно после атаки затонуло. По сообщениям болгарских властей, удалось спасти одного члена экипажа.

Еще раньше, 6 октября, у берегов Болгарии беспилотники атаковали два торговых судна. Одно из них, ALFA WATAN под флагом Того, затонуло, а на другом, ABLE под флагом Палау, вспыхнул пожар.

На фоне этих инцидентов генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 октября провел переговоры с руководством Болгарии и Румынии.

Он заверил, что блок продолжит сотрудничество с черноморскими союзниками и при необходимости будет корректировать свои оборонительные меры.

Также ранее российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.