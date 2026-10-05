Російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному морському транспорту. Двома безпілотниками було атаковано цивільне турецьке судно, яке перевозило кукурудзу та перебувало в нейтральних водах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака РФ на судно Туреччини

На борту вантажного судна перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок ворожої атаки загинув капітан судна. Зеленський висловив щирі співчуття його рідним та близьким. Доля ще однієї людини з’ясовується.

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Проте 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений.

Зеленський наголосив, що Україна разом із третіми країнами неодноразово пропонувала чіткі та конкретні кроки для деескалації ситуації, щоб забезпечити вільне та безпечне мореплавство в акваторії Чорного моря.

— Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати, — наголосив президент України.

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