Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон припустила, що президент Росії Володимир Путін може мати компромат на американського лідера Дональда Трампа. На її думку, саме цим можна пояснити поступки Вашингтона Москві.

Про це йдеться у заяві Клінтон у подкасті High Stakes, який вона веде разом із журналісткою Карою Свішер.

Клінтон розповіла про можливі причини поступок Трампа Росії

Під час розмови Свішер поцікавилася, чому Трамп вирішив послабити тиск на Росію. Серед можливих причин Клінтон назвала наявність у Путіна компрометувальних матеріалів щодо президента США.

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– Я й досі вважаю, що Путін має щось на Трампа, – сказала вона.

За її словами, це можуть бути фотографії, відеозаписи або інша інформація, яку Кремль здатен використати для впливу на Трампа.

Як один з аргументів на користь своєї версії Клінтон навела небажання американського президента оприлюднювати матеріали справи Джеффрі Епштейна.

На її переконання, Трамп може намагатися зберігати прихильність Путіна, побоюючись розголошення компромату. Водночас доказів існування таких матеріалів Клінтон не представила.

Колишня держсекретарка також повторила свою тезу про те, що Трамп є маріонеткою Путіна. Вона нагадала, що висловлювала подібні звинувачення ще під час президентських дебатів 2016 року, коли сама балотувалася на посаду глави Білого дому.

Крім того, Клінтон припустила, що Трамп прагне розподілити світ на сфери впливу між трьома державами. За її версією, США могли б контролювати Північну та Південну Америку, Росія — Європу та власний регіон, а Китай на чолі з Сі Цзіньпіном — решту світу.

Водночас вона застерегла, що територіальні амбіції Путіна не обмежуються Україною і російський лідер може продовжити експансію.

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