Американська сторона готується до проведення Саміту G20, зокрема координує заходи безпеки. Серед запрошених президент Росії Володимир Путін, однак чи приїде він до США, поки невідомо.

Коли відбудеться саміт G20 у Маямі, що відомо про підготовку до зустрічі та які питання можуть обговорювати світові лідери, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли буде саміт G20 у 2026 році

Саміт лідерів G20 запланований на 14-15 грудня 2026 року. Він пройде у Trump National Doral Miami. Це гольф-курорт Дональда Трампа в місті Дорал, неподалік Маямі.

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США прийматимуть зустріч у рік 250-річчя незалежності країни. До Флориди мають приїхати керівники держав та урядів, представники міжнародних організацій і делегації країн-учасниць.

G20, або Група двадцяти, об’єднує 19 країн, Європейський Союз та Африканський Союз. Це міжнародний майданчик, на якому обговорюють питання світової економіки, фінансової стабільності та сталого розвитку. За даними міської влади Дорала, на учасників G20 припадає близько 85% світового ВВП і 75% міжнародної торгівлі.

Як Дональд Трамп обрав місце проведення саміту G20

Про намір провести саміт G20 у власному гольф-клубі Дональд Трамп оголосив 5 вересня 2025 року в Білому домі. Президент США пояснив вибір розташуванням курорту неподалік аеропорту та його можливостями для проведення міжнародного заходу.

Йдеться про Trump National Doral Miami, комплекс, який Трамп придбав у 2012 році. На його території є чотири поля для гольфу, спа-комплекс і великі приміщення для заходів.

Під час оголошення рішення президент заявив, що його курорт не отримуватиме прибутку від проведення саміту. Білий дім також повідомляв, що майданчик прийматиме захід за собівартістю, без прибутку від Державного департаменту США чи іноземних урядів.

Вибір особистої нерухомості президента викликав питання щодо можливого конфлікту інтересів. Раніше Трамп уже пропонував провести саміт G7 на цьому курорті у 2020 році, однак від цієї ідеї відмовилися після критики. Тоді серед зауважень були й етичні питання, пов’язані з проведенням міжнародної зустрічі на приватному об’єкті президента.

Що обговорюватимуть на саміті G20

G20 є майданчиком для координації економічної політики провідних країн світу. Серед основних напрямів його роботи – економічне зростання, фінансова стабільність і міжнародна торгівля.

Під час оголошення американського головування Дональд Трамп і представники його адміністрації заявляли про намір зосередити роботу G20 на базових завданнях об’єднання, зокрема економічному розвитку та фінансовій стабільності.

Окрему увагу США приділяють питанням торгівлі. У травні 2026 року Торговий представник США Джеймісон Грір повідомив, що на зустрічі міністрів торгівлі G20 планують розглядати примусову працю, принцип найбільшого сприяння в торгівлі, використання продовольства як інструменту тиску, а також надлишкові виробничі потужності.

Чи запросили Росію на саміт G20 у Маямі

Адміністрація Дональда Трампа запросила президента Росії Володимира Путіна на саміт G20 у Флориді. Про це 23 вересня 2026 року повідомило видання The Washington Post із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, зустріч могла б стати для російського президента можливістю поспілкуватися не лише з Трампом, а й з іншими світовими лідерами. Американський держсекретар висловив сподівання, що Путін прийме запрошення.

Чи запросили Україну на саміт G20

Україна може долучитися до саміту G20 у Флориді в грудні. Але участь залежатиме від того, чи запросить президент США Дональд Трамп українську сторону. Про таку можливість заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

— Безумовно, якщо президент Трамп запросить в такий формат Україну, Україна буде там представлена на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримали. Розраховуємо, — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що США мають можливості вплинути на Росію, щоб домогтися завершення війни або принаймні припинення вогню. Проте, за його словами, для України важливо отримати гарантії безпеки.

Як США готуються до саміту G20

Підготовка до зустрічі світових лідерів уже триває. За інформацією CBS News Miami, федеральні, штатні та місцеві служби координують заходи безпеки напередодні саміту.

Зокрема, до роботи залучені Секретна служба США, ФБР, Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями, органи влади округів Маямі-Дейд, Бровард і Палм-Біч, а також поліція міста Дорал та транспортні й аеропортові служби.

Саміт отримав статус заходу національного рівня з особливими заходами безпеки. Координацію охоронних заходів очолює Секретна служба США.

Місцева влада попереджає, що під час проведення зустрічі можливі тимчасові обмеження руху, перекриття доріг і створення зон з обмеженим доступом у Доралі та прилеглих районах. Деталі оприлюднюватимуть у міру завершення планування та з урахуванням вимог безпеки.

Отже, саміт G20 у Маямі запланований на 14-15 грудня 2026 року. США обрали місцем зустрічі курорт Дональда Трампа Trump National Doral Miami та вже координують заходи безпеки.

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