Президент України Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яка може дати реальний результат.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Зеленський допустив тристоронню зустріч на саміті G20

За словами Зеленського, можливість провести таку зустріч на полях G20 запропонувала американська сторона.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом, – сказав президент.

Україна вже обговорювала зі США можливість такого формату та свою готовність до зустрічі.

Зеленський зазначив, що одним із важливих факторів є участь президента США Дональда Трампа, а також широке представництво держав на саміті G20.

Глава Української держави звернув увагу, що серед учасників будуть не лише європейські партнери України, а й представники Близького Сходу, Китай, Індія та інші країни.

За його словами, у G20 представлені держави з різними позиціями щодо України та Росії, зокрема ті, які продовжують підтримувати економічні відносини з РФ.

– Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна підтримуватиме проведення тристоронньої зустрічі, якщо сторони досягнуть відповідної домовленості.

Путіна запросили на саміт G20 у Маямі

23 вересня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі в грудні цього року. Він також висловив сподівання, що Путін приїде.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він приїде на цей форум.

Однак у Кремлі відкинули можливість зустрічі Путіна та Зеленського на саміті G20 у Маямі.

Раніше, у квітні, в МЗС РФ повідомляли, що Росія отримала запрошення на саміт. Там зазначали, що остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати проведення заходу.

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