Зеленський назвав G20 одним із найкращих майданчиків для зустрічі з Трампом і Путіним
- Зеленський бачить у саміті G20 формат, який може створити сприятливіші умови для переговорів.
- Одним із ключових факторів президент назвав склад учасників.
Президент України Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яка може дати реальний результат.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН.
Зеленський допустив тристоронню зустріч на саміті G20
За словами Зеленського, можливість провести таку зустріч на полях G20 запропонувала американська сторона.
– Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом, – сказав президент.
Україна вже обговорювала зі США можливість такого формату та свою готовність до зустрічі.
Зеленський зазначив, що одним із важливих факторів є участь президента США Дональда Трампа, а також широке представництво держав на саміті G20.
Глава Української держави звернув увагу, що серед учасників будуть не лише європейські партнери України, а й представники Близького Сходу, Китай, Індія та інші країни.
За його словами, у G20 представлені держави з різними позиціями щодо України та Росії, зокрема ті, які продовжують підтримувати економічні відносини з РФ.
– Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат, – наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна підтримуватиме проведення тристоронньої зустрічі, якщо сторони досягнуть відповідної домовленості.
Путіна запросили на саміт G20 у Маямі
23 вересня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі в грудні цього року. Він також висловив сподівання, що Путін приїде.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий приїхати на саміт G20 у Маямі та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він приїде на цей форум.
Однак у Кремлі відкинули можливість зустрічі Путіна та Зеленського на саміті G20 у Маямі.
Раніше, у квітні, в МЗС РФ повідомляли, що Росія отримала запрошення на саміт. Там зазначали, що остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати проведення заходу.