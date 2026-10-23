Американская сторона готовится к проведению саммита G20, в частности координирует меры безопасности. Среди приглашенных — президент России Владимир Путин, однако приедет ли он в США, пока неизвестно.

Когда состоится саммит G20 в Майами, что известно о подготовке к встрече и какие вопросы могут обсуждать мировые лидеры, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда будет саммит G20 в 2026 году

Саммит лидеров G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года. Он пройдет в Trump National Doral Miami. Это гольф-курорт Дональда Трампа в городе Дорал, недалеко от Майами.

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США примут встречу в год 250-летия независимости страны. Во Флориду должны приехать главы государств и правительств, представители международных организаций и делегации стран-участниц.

G20, или Группа двадцати, объединяет 19 стран, Европейский союз и Африканский союз. Это международная площадка, на которой обсуждают вопросы мировой экономики, финансовой стабильности и устойчивого развития. По данным городских властей Дорала, на участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% международной торговли.

Как Дональд Трамп выбрал место проведения саммита G20

О намерении провести саммит G20 в собственном гольф-клубе Дональд Трамп объявил 5 сентября 2025 года в Белом доме. Президент США объяснил свой выбор расположением курорта недалеко от аэропорта и его возможностями для проведения международного мероприятия.

Речь идет о Trump National Doral Miami — комплексе, который Трамп приобрел в 2012 году. На его территории находятся четыре поля для гольфа, спа-комплекс и большие помещения для проведения мероприятий.

Объявляя о своем решении, президент заявил, что его курорт не будет получать прибыль от проведения саммита. В Белом доме также сообщали, что площадка примет мероприятие по себестоимости, без получения прибыли от Государственного департамента США или иностранных правительств.

Выбор личной недвижимости президента вызвал вопросы относительно возможного конфликта интересов. Ранее Трамп уже предлагал провести саммит G7 на этом курорте в 2020 году, однако после критики от этой идеи отказались. Среди замечаний были и этические вопросы, связанные с проведением международной встречи на частном объекте президента.

Что будут обсуждать на саммите G20

G20 служит площадкой для координации экономической политики ведущих стран мира. Среди основных направлений его работы — экономический рост, финансовая стабильность и международная торговля.

Объявляя о председательстве США, Дональд Трамп и представители его администрации заявляли о намерении сосредоточить работу G20 на основных задачах объединения, в частности экономическом развитии и финансовой стабильности.

Отдельное внимание США уделяют вопросам торговли. В мае 2026 года торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что на встрече министров торговли G20 планируют рассмотреть принудительный труд, принцип наибольшего благоприятствования в торговле, использование продовольствия в качестве инструмента давления, а также избыточные производственные мощности.

Пригласили ли Россию на саммит G20 в Майами

Администрация Дональда Трампа пригласила президента России Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Об этом 23 сентября 2026 года сообщило издание The Washington Post со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

По словам Рубио, встреча могла бы стать для российского президента возможностью пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Американский госсекретарь выразил надежду, что Путин примет приглашение.

Пригласили ли Украину на саммит G20

Украина может принять участие в саммите G20 во Флориде в декабре. Однако участие будет зависеть от того, пригласит ли президент США Дональд Трамп украинскую сторону. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

— Безусловно, если президент Трамп пригласит в такой формат Украину, Украина будет там представлена на самом высоком уровне. Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем, — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что США могут повлиять на Россию, чтобы добиться завершения войны или хотя бы прекращения огня. Однако, по его словам, Украине важно получить гарантии безопасности.

Как США готовятся к саммиту G20

Подготовка к встрече мировых лидеров уже идет. По информации CBS News Miami, федеральные, региональные и местные службы координируют меры безопасности в преддверии саммита.

В частности, к работе привлечены Секретная служба США, ФБР, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, власти округов Майами-Дейд, Бровард и Палм-Бич, а также полиция города Дорал, транспортные службы и представители аэропортов.

Саммит получил статус мероприятия национального уровня с особыми мерами безопасности. Координацию охранных мероприятий возглавляет Секретная служба США.

Местные власти предупреждают, что во время встречи возможны временные ограничения движения, перекрытие дорог и создание зон с ограниченным доступом в Дорале и прилегающих районах. Подробности будут публиковать по мере завершения планирования с учетом требований безопасности.

Таким образом, саммит G20 в Майами запланирован на 14–15 декабря 2026 года. США выбрали местом встречи курорт Дональда Трампа Trump National Doral Miami и уже координируют меры безопасности.

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