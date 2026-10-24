У ніч проти 24 жовтня в Самарській області РФ під атаку потрапив нафтохімічний завод Тольяттікаучук.

Про атаку на підприємство повідомили OSINT-канали та місцеві пабліки.

Атака на Тольятті 24 жовтня: що відомо

Під ранок у місцевих пабліках почали поширювати відео пожежі на заводі Тольяттікаучук. На оприлюднених кадрах видно сильне загоряння та густі стовпи чорного диму, які здіймаються над територією підприємства.

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Тієї ж ночі в Самарській області оголосили небезпеку атаки безпілотників. На тлі загрози місцевий аеропорт тимчасово призупинив роботу.

Водночас у Telegram-каналі оперативного штабу регіону не було повідомлень ані про загрозу безпілотників, ані про атаку на підприємство.

Інформацію про масштаби пошкоджень заводу наразі не підтверджено.

На тлі повідомлень про атаку місцеві жителі також писали про евакуацію працівників автомобільного заводу АвтоВАЗ.

Офіційного підтвердження цієї інформації в наведених повідомленнях немає.

Що відомо про завод Тольяттікаучук

Тольяттікаучук — велике нафтохімічне підприємство, розташоване в місті Тольятті Самарської області РФ.

Завод спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, хімічної сировини та добавок до бензину.

Продукція підприємства використовується в різних галузях промисловості. Зокрема, синтетичні каучуки можуть застосовуватися у виробничих ланцюжках російського військово-промислового комплексу.

За повідомленнями ЗМІ, такі матеріали використовують, зокрема, у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

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