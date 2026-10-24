Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 704-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,574 млн.

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Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року

особового складу — близько 1 576 600 (+1 980);

танків — 12 444 (+5);

бойових броньованих машин — 25 600 (+3);

артилерійських систем — 51 565 (+64);

реактивних систем залпового вогню — 2 232 (+2);

засобів протиповітряної оборони — 1 722 (+2);

літаків — 449;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 011 (+8);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 064 (+1 855);

крилатих ракет — 5 138;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 166 501 (+413);

спеціальної техніки — 4 852 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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