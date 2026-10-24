Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 704-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,574 млн.

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Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року

  • особового складу — близько 1 576 600 (+1 980);
  • танків — 12 444 (+5);
  • бойових броньованих машин — 25 600 (+3);
  • артилерійських систем — 51 565 (+64);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 232 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 722 (+2);
  • літаків — 449;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 011 (+8);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 064 (+1 855);
  • крилатих ракет — 5 138;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 166 501 (+413);
  • спеціальної техніки — 4 852 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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