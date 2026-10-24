Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 24 жовтня: знищено 1 980 окупантів та 5 танків
Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 704-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,574 млн.
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Втрати ворога на 24 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 576 600 (+1 980);
- танків — 12 444 (+5);
- бойових броньованих машин — 25 600 (+3);
- артилерійських систем — 51 565 (+64);
- реактивних систем залпового вогню — 2 232 (+2);
- засобів протиповітряної оборони — 1 722 (+2);
- літаків — 449;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 011 (+8);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 579 064 (+1 855);
- крилатих ракет — 5 138;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 166 501 (+413);
- спеціальної техніки — 4 852 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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