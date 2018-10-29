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Побитий п’яним ВДВшником журналіст НТВ наклав на себе руки

Загиблий журналіст російського телеканалу НТВ став відомим після інциденту, в якому йому вдарили в обличчя у прямому ефірі.

Сьогодні вранці в Москві виявили тіло 25-річного співробітника російського телеканалу НТВ Микити Развозжаєва. Про це повідомило агентство Взгляд-инфо.

Развозжаєв випав з вікна 11-го поверху будинку, де знімав квартиру. На своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте (заборонена в Україні. – Ред.) він залишив прощального листа рідним і близьким.

У соцмережах Развозжаєв Леонід Михайлович став відомим після інциденту на “день ВДВ Росії”, який стався в серпні минулого року. Тоді журналіст отримав удар у щелепу від невідомого чоловіка, який увірвався в кадр під час прямого включення з криками “Україну захопимо”.

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Нагадаємо, південноафриканський репер Hip Hop Pantsula скоїв самогубство.

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