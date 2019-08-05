Чотири людини постраждали через вибухи на складах з боєприпасами в Кам’янці (Росія).

У Кам’янці Ачинського району в Росії прогримів вибух на складах боєприпасів. В результаті події постраждали чотири людини.

У регіональному відділенні Центру медицини катастроф повідомили, що допомогу постраждалим надано амбулаторно.

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Також вони додали, що постраждалі отримали опіки.

Видання Life повідомляє, що під час першого вибуху на складі солдати-строковики переносили снаряди 152 мм. Четверо військовослужбовців госпіталізовані. Одному з них осколком пробило коліно, в іншого зачеплена гомілка і пошкоджене око, ще у двох — опіки. Офіційного підтвердження даної інформації немає.

Нагадаємо, момент вибуху на складах з боєприпасами в Кам’янці потрапив на відео.

Джерело: Life