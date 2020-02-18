Путін звільнив Суркова

Владислава Суркова звільнено з посади помічника президента Росії. Володимир Путін 18 лютого підписав відповідний указ.

– Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації. Цей указ набирає чинності з дня його підписання, – йдеться в документі.

Він був помічником Путіна з 20 вересня 2013 року і курував питання врегулювання ситуації на Донбасі з російського боку.

Чутки про відставку Суркова з’явилися в російських ЗМІ ще наприкінці січня 2020 року.

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Раніше Факти ICTV розповідали, чому йде з посади радник Путіна по Донбасу Владислав Сурков.

Джерело: Кремль