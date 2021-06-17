Висланий посол США повернеться до Росії, а російський посол – до США. Про це під час зустрічі домовилися президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін.

Таку новину повідомив Володимир Путін на прес-конференції за результатами переговорів. За його словами, терміни повернення дипломатичних представників будуть оголошені пізніше.

– Що стосується повернення послів на місця своєї роботи, у Москву американського посла, у Вашингтон – російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Посли повертаються до місця своєї служби.

Також Путін наголосив, що Державний департамент США та Міністерство закордонних справ РФ проведуть консультації щодо дипломатичної взаємодії.

Зустріч Путіна та Байдена

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 16 червня у місті Женева (Швейцарія). Президенти США та Росії обговорили стосунки між країнами, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Переговори тривали понад три години. Після цього президенти влаштували окремі прес-конференції.

У березні США та Росія взаємно відкликали своїх послів. Першою на крок зважилася РФ після заяви Байдена про Путіна-вбивцю.