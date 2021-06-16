У Женеві завершилися переговори Байдена та Путіна

У женевській віллі Ла-Гранж завершилися переговори президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним.

Зустріч проходила в повністю закритому форматі, журналістів всередину будівлі допустили лише на час протокольної зйомки.

Переговори тривали в цілому більше трьох з половиною годин і проходили в два раунди – спочатку у вузькому складі, а після невеликої перерви за участю розширених делегацій.

Байден вже покинув віллу, оскільки спільній прес-конференції з Путіним заплановано не було.

Сам російський президент до преси досі не вийшов.

Переговори Байдена і Путіна

На зустрічі в Женеві президент США Джо Байден планував обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним як двосторонні відносини, так і міжнародну політику.

За результатами переговорів президент США проведе одиночну прес-конференцію.

У той же час в Кремлі додали, що на порядку денному зустрічі – стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин.