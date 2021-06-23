23 червня у акваторії Чорного моря, біля мису Фіолент поблизу окупованого Росією Криму, стався інцидент із британським есмінцем HMS Defender.

У Міноборони РФ заявили, що прикордонний сторожовий корабель здійснив попереджувальний постріл у бік судна, а літак Су-24М скинув по курсу руху есмінця чотири авіаційних бомби, через нібито порушення російського кордону.

Натомість у Міністерстві оборони Великої Британії заперечили обстріл і запевнили, що HMS Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України, тож чи були справді ці постріли попереджувальними та що ця подія означає для України, розбирались Факти ICTV.

Керівник Центру військово-правових досліджень та політолог Олександр Мусієнко вважає, що заява Росії про обстріл була черговим брязканням зброї та демонстрацією агресії.

– Хотіли продемонструвати своїй аудиторії, і можливо, частково Заходу, що будь-яким проявам щодо анексованого Криму вони будуть перешкоджати, протидіяти, і через це поспішили зробити таку заяву.

На думку експерта, британці правильно відреагували, і вчергове наголосили на тому, що не визнають анексію українського півострова Росією.

– Вони, по-перше, здійснювали прохід в українських територіальних водах, тому що не визнають анексію Криму. По-друге, у них був план здійснити навчальний прохід, і те, що Росія скинула чотири бомби (у межах своїх військових навчань), жодним чином не вплинуло на їхню траєкторію.

Однак питання, з якою метою ці постріли були здійснені російським флотом та чи становили вони реальну загрозу, залишаються дискусійними, відмічає політолог.

– У Росії буде своя версія, а у британців – своя. Що зрозуміло чітко – британці перевіряли реакцію Росії, проводили справжні навчання, дивилися, як реагує Росія, і вона реагує агресивно.

Олександр Мусієнко зауважив, що нестримана та провокативна поведінка Росії може бути пов’язана із масштабними навчаннями НАТО у Чорному морі – Sea Breeze-2021, які відбудуться вже наступного тижня.

Політолог зазначає, що найкращою реакцією України та союзників буде збільшення кількості військових навчань на Чорному морі та збільшення кількості заходжень кораблів НАТО у цю акваторію.

Зате радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що заява з боку РФ була виключно елементом інформаційної війни, і не становила реальної загрози безпеці.

Водночас експерт теж пов’язує агресивні провокації Росії із американсько-українськими навчаннями Sea Breeze-2021, які Росія усіляко намагається зірвати.

– Сталася російська інформаційно-психологічна операція, забезпечена на вищому державному рівні Російської Федерації, мета якої – зірвати навчання Sea Breeze-2021. Все, як за підручником: вони провокують за тиждень, і протягом нього вони будуть лякати та повідомляти, що такий інцидент може призвести до третьої Світової війни, і найкраще, що можна зробити – відмовитись від проведення навчань, – відзначає Арестович.

На думку Арестовича, Велика Британія чітко й правильно кваліфікувала ситуацію, а Україна та міжнародна спільнота мають розцінювати це як агресивну поведінку РФ та інформаційну війну.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на цей інцидент, наголосивши, що даний випадок вкотре доводить необхідність якісної взаємодії України з НАТО.

Про те, як охарактеризував ситуацію Кулеба, читайте в матеріалі Фактів ICTV.