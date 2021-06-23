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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

У МЗС України прокоментували інцидент із обстрілом британського есмінця

Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував інцидент із обстрілом британського есмінця Defender з боку РФ та підкреслив важливість створити більш якісне співробітництво з НАТО.

Кулеба зазначив, що даний випадок вкотре доводить необхідність якісної взаємодії України з НАТО на Чорному морі через агресивну та провокативну поведінку Росії.

– Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісна нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі, – зазначив політик у своєму Twitter.

Вогонь по британському есмінцю у мисі Фіолент

23 червня у мисі Фіолент, який розташований у Чорному морі, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, російський прикордонний сторожовий корабель відкрив вогонь по британському есмінцю Defender, заявивши, що він ніби-то порушив державний кордон.

Натомість у Міністерстві оборони Великої Британії заперечують те, що по есмінцю здійснювали попереджувальні постріли, також у відомстві запевняють, що на корабель не скидали жодних бомб.

Фото: УНІАН

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