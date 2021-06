Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував інцидент із обстрілом британського есмінця Defender з боку РФ та підкреслив важливість створити більш якісне співробітництво з НАТО.

Кулеба зазначив, що даний випадок вкотре доводить необхідність якісної взаємодії України з НАТО на Чорному морі через агресивну та провокативну поведінку Росії.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021