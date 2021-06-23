Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував інцидент із обстрілом британського есмінця Defender з боку РФ та підкреслив важливість створити більш якісне співробітництво з НАТО.

Кулеба зазначив, що даний випадок вкотре доводить необхідність якісної взаємодії України з НАТО на Чорному морі через агресивну та провокативну поведінку Росії.

– Наочний доказ української позиції: агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісна нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі, – зазначив політик у своєму Twitter.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Вогонь по британському есмінцю у мисі Фіолент

23 червня у мисі Фіолент, який розташований у Чорному морі, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, російський прикордонний сторожовий корабель відкрив вогонь по британському есмінцю Defender, заявивши, що він ніби-то порушив державний кордон.

Натомість у Міністерстві оборони Великої Британії заперечують те, що по есмінцю здійснювали попереджувальні постріли, також у відомстві запевняють, що на корабель не скидали жодних бомб.