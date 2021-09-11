Голова Нафтогазу України Юрій Вітренко вважає, що санкції Сполучених Штатів Америки ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу Північний потік-2.

Про це Вітренко заявив під час форуму YES Brainstorming 11 вересня у Києві. На його думку, європейські компанії не купуватимуть газ, якщо США запровадять санкції проти ПП-2.

– Якщо уряд США запровадить санкції, то європейські компанії не купуватимуть газ, який проходить цим трубопроводом, таким чином він не працюватиме, – сказав Вітренко.

Голова Нафтогазу зазначив, що санкції США довгий час зупиняли будівництво проекту, однак наразі обмеження для газопроводу зняли.

Уряд США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяв Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Зокрема президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки інвестуватимуть в Україну. Америка готова вкласти протягом наступних 10 років $100 млрд у нашу державу. Однак є умови – Америка вимагає від України продовжувати запровадження реформ та боротьбу з корупцією.