Російська Федерація вже почала використовувати газопровід Північний потік-2 як зброю проти України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму YES Brainstorming, який проходить у Києві 11 вересня.

– Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України. За даними біржі IC Future, під час торгів ціна жовтневого ф’ючерсу на газ на індекс TTF перевищила $700 за 1 000 кубометрів на максимум, досягнувши €57,25 за МВт/год, – сказав Єрмак.

Вчора вранці, 10 вересня, стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 вже повністю добудували.

Російський Газпром будував газопровід спільно з компаніями Німеччини, Франції та Австрії. Європарламент висловлювався проти будівництва Північного потоку-2, природоохоронні організації Німеччини подавали скарги з метою зупинити реалізацію проекту.

Наразі Російська Федерація почала використовувати газопровід як зброю проти нашої держави. Країна матиме можливість постачати російський газ до країн Європи без української газотранспортної системи. Такий крок Росії призведе до втрати Україною значних доходів від транзиту блакитного пального.