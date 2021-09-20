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Абрамова Юлія |

Атаки зашкалюють: ЦВК РФ звинуватила Німеччину, США та Україну в кібератаках

Атаки зашкалюють: ЦВК РФ звинуватила Німеччину, США та Україну в кібератаках

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила про хакерські атаки на єдиний портал російських держпослуг.

Більшість з них, за її словами, здійснюються із США і Німеччини.

Памфілова сказала, що атаки дуже зашкалюють. Голова ЦВК надала їхнє процентне співвідношення.

– По країнах: США — 50%, Німеччина — 25%, Росія — 10%, Китай — 10%, Україна — 5%, — заявила вона.

Атаки, за її словами, йдуть також і на сайт для дистанційного електронного голосування.

Напередодні Сполучені Штати Америки звинувачують Росію у бездіяльності в боротьбі з кіберзлочинцями.

Представники правоохоронних органів та кібербезпеки США наголошують, що усі попередження, які були зроблені Росії стосовно приховування кіберзлочинців не справили належного ефекту.

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У США нагадали, що президент Джо Байден двічі закликав Володимира Путіна почати протидіяти кіберзлочинцям, які діють з території Росії.

Джерело: DW

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