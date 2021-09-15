Сполучені Штати Америки звинувачують Росію у бездіяльності в боротьбі з кіберзлочинцями.

Представники правоохоронних органів та кібербезпеки США наголошують, що усі попередження, які були зроблені Росії стосовно приховування кіберзлочинців “не справили належного ефекту”.

– Немає ніяких ознак того, що російський уряд вжив заходів щодо припинення діяльності суб’єктів, що використовують програми-вимагачі, які діють в поблажливому середовищі, яка там створена, – наголосив заступник директора ФБР Пол Еббейт.

У США нагадали, що президент Джо Байден двічі закликав Володимира Путіна почати протидіяти кіберзлочинцям, які діють з території Росії.

– Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих, хто, як ми знаємо, знаходиться в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій, – додав Еббейт.

Також у Вашингтоні відзначили, що після зустрічі Байдена та Путіна, на якій обговорювали це питання, кількість кібератак з території Росії зменшилась, хоча Москва не визнавала своєї причетності.

Кібератаки з РФ

Наприкінці липня президент США Джо Байден заявив, що кібератаки можуть призвести до реальної війни із реальною зброєю.

Він розповів, що Росія хоче втрутитись у наступні американські вибори та використовує для цього дезінформацію.