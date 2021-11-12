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У Газпромі обіцяють перевиконати план з транзиту газу через Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Газпромі обіцяють перевиконати план з транзиту газу через Україну

Глава Газпрому Олексій Міллер пообіцяв, що корпорація перевиконає план транзиту газу в європейські підземні сховища через територію України.

– Використовуються різні маршрути транспортування газу. Зокрема – через територію України. Наші зобов’язання щодо транзитного договору з Україною цього року будуть перевиконані, – заявив Олексій Міллер.

11 листопада директор Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів – 109 млн кубометрів газу на добу.

При цьому Макогон наголосив, що додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, Газпром бронювати не став.

За його словами це означає, що про збільшення поставок до ЄС через Україну поки не йдеться.

Починаючи з 1 листопада Газпром знизив транзит через Україну до 57 млн ​​куб. м блакитного палива на день.

Після цього Сергій Макогон заявив, що якщо обсяги транспортування залишаться на такому рівні, ЄС недоотримає близько 5 млрд куб. м газу до кінця травня.

Джерело: Газпром

Фото: Dreamstime

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