Газпром зменшив транзит газу через Україну з 1 листопада – Оператор ГТС

Обсяг транзиту газу через Україну з Росії до Європейського Союзу продожує зменшуватися. Про це повідомив гендиректор Оператора української газотранспортної системи (ГТС) Сергій Макогон.

Він зазначив, що за таких обсягів транспортування Газпром недопоставить до ЄС мільярди кубічних метрів газу.

– З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб. м на добу. Водночас Газпром сплачує за транзитну потужність 109 млн куб. м. За таких обсягів транспортування він недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м газу, – пояснив він.

Також Сергій Макогон додав, що з 1 листопада транзит через Україну вкотре зменшився. Цього разу – до 57 млн куб. м на добу.

1 жовтня Газпром вже зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го – у розмірі 24,6 млн кубометрів на добу, заявки на транзит газу не надійшли.

Транзит зупинили, оскільки 27 вересня Угорщина підписала з Газпромом новий довгостроковий контракт на постачання газу, згідно з яким блакитне паливо поставлятиметься через Турецький потік, тобто в обхід України.