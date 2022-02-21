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Путін ухвалить рішення щодо визнання “ЛДНР” сьогодні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін за підсумками засідання Радбезу, сказав, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР.

– Шановні колеги, я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні. Хочу вам подякувати за цю зустріч і нараду, – сказав він.

Усі його учасники, зокрема прем’єр Михайло Мішустін, глави МЗС, Міноборони, МВС, ФСБ, а також спікери обох палат парламенту та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв висловилися за “визнання” терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Просили Путіна сьогодні про це й ватажки донецьких та луганських бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

А Держдума РФ 15 лютого підтримала звернення до президента РФ щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

Якщо Кремль підтримає звернення Держдуми та ватажків терористичних організацій, це означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Щодо часу проведення самого засідання Радбезу багато питань, оскільки, за даними деяких видань, його трансляція відбувалася у записі, приблизно за п’ять годин після заходу.

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Засідання Радбезу РФ могли транслювати у записі

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