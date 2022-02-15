У вівторок, 15 лютого, Держдума Росії підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

Рішення російські депутати ухвалили шляхом рейтингового голосування.

Загалом були підготовлені два проєкти постанов щодо звернення до Путіна з проханням “визнати Д/ЛНР” (один передбачав консультації з МЗС РФ з цього питання, інший – негайне звернення до російського президента). Підтримку отримав проєкт КПРФ про негайне звернення (351 голос).

Своє рішення в Держдумі РФ мотивують тим, що Київ начебто не дотримується Мінських домовленостей, а тому визнання терористичних організацій “ДНР/ЛНР” начебто дозволить “забезпечити гарантії безпеки” для “захисту” мешканців тимчасово окупованих територій українського Донбасу від “зовнішніх загроз”.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін оголосив, що підтримана сьогодні постанова буде невідкладно направлена Путіну.

Позиція МЗС України

Сьогодні, ще до ухвалення постанови в Держдумі РФ, ситуацію з можливим визнанням “Д/ЛНР” прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що ухвалення такого рішення означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

– Щодо можливого визнання російською Думою так званих “Л/ДНР”. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: в разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками, – зазначив Кулеба.

Міністр уточнив, що Київ уже попередив про цю позицію партнерів.

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Джерело: Держдума РФ, МЗС України