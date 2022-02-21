За підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ 21 лютого, скликаного Володимиром Путіним, Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У прямому ефірі Путін підписав відповідні укази. Президент РФ також підписав із ватажками луганських і донецьких терористів “договори про дружбу”.

З таким зверненням до Путіна сьогодні звернулися лідери незаконних військових формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Держдума Росії 15 лютого підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

Своє рішення російський парламент мотивував тим, що нібито Україна не дотримується Мінських домовленостей, а визнання “ЛДНР” “захистить” мешканців тимчасово окупованих територій українського Донбасу від “зовнішніх загроз”.

В МЗС України раніше говорили, що визнання Москвою псевдореспублік означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Фото: Кремль