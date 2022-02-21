У понеділок, 21 лютого, Росія зробила ще один крок до можливого визнання терористичних псевдодержавних утворень “Д/ЛНР”. Так, російський лідер Володимир Путін скликав сьогодні позачергове засідання Ради безпеки РФ, присвячене цьому питанню.

Факти ICTV поцікавилися у політичного консультанта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка про можливі сценарії подальшого розвитку подій.

Засідання Радбезу РФ та що йому передувало

Як відомо, Москва взяла курс на можливе визнання “Д/ЛНР” 15 лютого. Саме цього дня Держдума Росії підтримала постанову про звернення до Володимира Путіна щодо “визнання” цих терористичних утворень.

У МЗС України наголосили, що такий крок стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей, а також зруйнує світову архітектуру безпеки.

Рішення Держдуми РФ розкритикували в Євросоюзі, НАТО та США.

Попри це, сьогодні історія отримала продовження: Путін скликав Радбез РФ, присвячений темі “визнання Д/ЛНР”. Паралельно ватажки цих псевдоутворень закликали президента РФ визнати “незалежність” псевдореспублік.

За підсумками засідання Радбезу РФ Володимир Путін оголосив, що ухвалить рішення вже сьогодні.

Сценарії та загрози для України

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV політичний консультант Олександр Мусієнко, в цій ситуації є два можливі сценарії:

1. Перший – що Російська Федерація дійсно може визнати “Д/ЛНР”.

Як зазначив Мусієнко, цей сценарій може не передбачати повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Водночас Москва таким чином може спробувати заблокувати рух України до членства в НАТО (через маніпуляції про невирішені “територіальні суперечки”).

– Це реалізація такого своєрідного “плану Б”, який може не передбачати повномасштабного вторгнення, але слід розуміти, що таким чином Росія хоче фактично заморозити наші прагнення до євроатлантичної інтеграції. Тому що вони заявлять певні територіальні претензії, і що в НАТО нас приймати не можна, – пояснив експерт.

2. Другий сценарій, за словами Мусієнка, є більш загрозливим. Він полягає в тому, що Росія може розпочати бойові дії з метою вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Політолог звернув увагу на той факт, що під час сьогоднішнього засідання Радбезу РФ лунали пропозиції “визнати Д/ЛНР” в адміністративних межах вказаних областей України.

– Важливо розуміти, в яких адміністративних межах Росія захоче зафіксувати “визнання Д/ЛНР”. Тому що вже лунали заклики сьогодні на Раді безпеки РФ від деяких представників, які говорили, що треба визнати в адміністративних межах Донецької та Луганської областей. А це означає, що вони можуть розпочати під це бойові дії з метою вийти на адміністративні межі. І вдарити при цьому нам у спину. Тому ситуація перебуває в розвитку, – наголосив Олександр Мусієнко.

Водночас, за словами експерта, досі існує надія, що буде підключений дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України: з огляду на можливий саміт президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

– І все-таки є надія, що ось ці дипломатичні зусилля США позитивно вплинуть на припинення ескалації та агресивного фону довкола цієї ситуації, – додав Олександр Мусієнко.

Як відомо, вже у вівторок, 22 лютого, має відбутися позачергове засідання Ради Федерації РФ. Це верхня палата парламенту Росії, яка в 2014 році дозволила Путіну ввести російські війська на територію України.