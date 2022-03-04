На президента України Володимира Зеленського за останній тиждень було скоєно щонайменше три замахи.

Про це із посиланням на джерела повідомляє британське видання The Times.

Повідомляється, що для вбивства українського президента було відправлено два різні угруповання — найманці Вагнера та чеченські спецпризначенці. Обидва замахи зірвали антивоєнні елементи у Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ).

Видання пише, що найманці Вагнера у Києві зазнали втрат під час своїх спроб. Вони були дуже стривожені тим, наскільки добре поінформована служба безпеки Зеленського.

Українські офіційні особи стверджують, що інформація про замахи надійшла від невдоволених агентів ФСБ, які виступають проти війни в Україні.

– Можу сказати, що ми отримали інформацію від [Федеральної служби безпеки Росії], які не хочуть брати участь у цій кривавій війні. І завдяки цьому знищили елітну групу Кадирова, яка прийшла сюди, щоб усунути нашого президента, — заявив голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Одне дипломатичне джерело заявило The Times, що якби спроба замаху на Зеленського була успішною, це вплинуло б на хід війни в Україні.

Так, одну спробу замаху було припинено у суботу на околиці Києва. Групу чеченських найманців ліквідували ще до замаху.

Найманці Вагнера нічого не знали про чеченське угруповання, але зробили власні спроби прибрати Зеленського. Вони понад шість тижнів перебували в Києві, відстежуючи діяльність 24 високопоставлених українських цілей.

Групі наказали дочекатися прибуття російських спецпризначенців, щоб організувати їм безпечний коридор з Києва після завершення вбивств. Вони вважали, що штурм Києва відверне увагу українських чиновників та дасть змогу завершити свою місію.

Однак через те, що колона танків застрягла за межами міста, темп атаки виявився нижчим, ніж очікувалося.

Видання пише, що на найманців чинився сильний тиск із боку Москви. Кремль вимагав завершення місії. Повідомляється, що вагнерівці мають намір вчинити 24 вбивства зі свого списку протягом кількох днів.

Джерело, близьке до найманців у Києві, наполягає на тому, що, попри втрату частини групи під час невдалих операцій, чисельність, як і раніше, на їхньому боці: лише у столиці їх близько 400 осіб.

The Times пише, що угруповання Вагнера вперше прибуло на територію України у 2014 році, коли для розпалювання конфлікту на Донбасі відправили російських бойовиків у цивільному. Це дало право Кремлю заперечувати будь-яку причетність Росії до воєнного конфлікту.

Групою Вагнера керує Євген Пригожин, який також управляє бото-фабриками та онлайн-армією, а ще він відомий як “кухар Путіна”.

Наприкінці грудня контингент Вагнера залишив низку африканських країн, де базувалися. Вони перегрупувалися на базу приблизно за 120 км від Москви, після чого поїхали траншами на Донбас і на південь України.

Остання група із 400 найманців перетнула український кордон із Білорусі та проникла до столиці Києва наприкінці січня.

Дипломатичне джерело запевняє, що вбивство, скоєне групою Вагнера, було б найважче відстежити до Кремля.

– Одна місія, яку вони могли б виконати, – це використати систему лазерного наведення. Знайти президента і поставити на нього лазер, тоді російська авіація могла б бомбити дуже швидко, – сказало джерело.

Представник європейської розвідки повідомив Bloomberg, що бачив документи ФСБ, згідно з якими Кремль планував контролювати захоплені міста за допомогою драконівських обмежень громадянських свобод, жорстокого придушення масових заворушень та репресивних затримань організаторів протестів з метою зламу бойового духу.

З початку вторгнення Росії в Україну президент Зеленський заявляв, що він є мішенню номер один для ворожих сил.