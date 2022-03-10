Дефолт стане катастрофою для економіки країни-агресора Росії, спровокує масове безробіття та колапс російських компаній.

Про це розповів колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, економіст Павло Кухта.

Він нагадав про ситуацію в 1998 році, коли “мішок картоплі можна було з проблемами купити”, і це відчули росіяни.

За словами Кухти, РФ на фоні потужних західних санкцій, запроваджених через військове вторгнення в Україну, зараз наближається до ситуації 1990-х років. І дефолт буде елементом краху в російській економіці.

– Насправді Путін 20 років робив усе, щоб уникнути цього, тому що це для них була катастрофа. Це було їхнє дно 1990-х років. Вони прямують знову до цього дна. Дефолт буде елементом цього, тому що з тим набором санкцій, які на них наклали, в принципі сучасна країна жити не може. Дефолт буде вже вишенькою на торті. Але в принципі це катастрофа для них, на яку вони заслужили, – наголосив економіст.

Павло Кухта додав, що зараз навіть важко спрогнозувати, яким буде курс російського рубля після цього. За словами економіста, можливо, що курсу рубля й не буде як такого, його неможливо буде визначити, оскільки рубль не будуть міняти.

– Це (дефолт, – Ред.) означає колапс маси російських компаній. Це означає масове безробіття. Це означає, що гроші вони не зможуть залучати взагалі. В них уже великі державні компанії, на кшталт Роснєфті, в дефолті, вони не можуть заплатити за своїми боргами. Економічна катастрофа до них вже прийшла… Це буде, наприклад, життя на мішок картоплі на місяць, – пояснив Кухта, додавши, що для РФ “це буде рівень Північної Кореї”.

Водночас він зазначив, що ситуація довкола війни в Україні та санкції проти РФ безумовно вплинуть і на світову економіку. Для прикладу він звернув увагу на зростання цін на енергоносії в світі (на газ та нафту).

А оскільки Україна є великим постачальником продуктів харчування на світові ринки, війна в нашій державі може спровокувати проблеми в цій сфері.

– Звичайно, ціни на енергоносії будуть високі тепер ще довго, бо вирізали дуже великого постачальника (РФ, – Ред.) з системи постачань. Звичайно, будуть проблеми з харчами, тому що і Україна є величезним постачальником, і РФ. Я думаю, що по всьому Близькому Сході та Африці після цієї війни будуть величезні проблеми, буде голод в окремих бідних країнах. Буде політична нестабільність через нестачу їжі, – вважає Кухта.

Згідно з прогнозом Світового банку, через масштабні санкції, накладені на Росію та Білорусь, ці країни наближаються до дефолту. Обмеження були запроваджені через повномасштабну війну на території України.

Так, 16 березня РФ повинна погасити $107 млн боргу. Якщо цього не станеться протягом 30 днів, уже 15 квітня може настати дефолт. Цю дату як можливий день оголошення дефолту Росії називали й аналітики Morgan Stanley.

Тим часом рейтингове агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ з В до С – до стану, що близький до дефолту.