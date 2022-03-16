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Факти / Світ / Росія

ПАРЄ ухвалила рішення виключити Росію з Ради Європи

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
ПАРЄ ухвалила рішення виключити Росію з Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує виключити Росію з Ради Європи. За таке рішення проголосували депутати з 46 країн Європи.

– Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки, –наголосила голова української делегації в Асамблеї, народний депутат від Слуги народу Марія Мезенцева.

Варто зазначити, що фінальну крапку у цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня.

– Очікується, що Комітет якнайшвидше визначить дату, з якої Росія більше не буде вважатись членом Ради Європи, а значить – демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини, –  підсумувала Мезенцева.

Також сказано, що українська делегація досягла позитивного голосування поправки про надання допомоги для захисту українського авіапростору – тобто закриття неба.

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