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Факти / Світ / Росія

Денісова закликала ООН врахувати рішення РФ кинути у бойові дії дітей із Юнармії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юнармія росії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міжнародної спільноти, щоб врахувати чергові воєнні злочини з боку Росії.

Денісова зазначила, що РФ продовжує вчиняти воєнні злочини на території України. Путінський режим як гарматне м’ясо вирішив кинути у бойові дії дітей загонів Юнармії.

Відповідний наказ про залучення до воєнних дій членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія підписаний міністром оборони РФ Шойгу. У наказі йдеться про залучення підлітків 17-18 років.

— Реалізація виданого наказу стане ще одним свідченням схожості дій нацистської Німеччини під керівництвом Гітлера з рашистським режимом Путіна.

Так у 1943 році учні старших класів у підрозділах Гітлер’югенд залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 року по січень 1945-го в нацистську армію було залучено 150 тис. неповнолітніх дівчат, – зазначила Денісова.

Вона наголосила, що рашистська країна вкотре порушує Конвенцію ООН про права дитини, згідно з якою дитиною є кожна особа до досягнення 18-річного віку.

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Денісова закликала міжнародну спільноту врахувати зазначені воєнні злочини при посиленні санкційного тиску та під час слухань справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі.

Юнармія – це російська дитячо-юнацька мілітарна організація, яка створена при Міністерстві оборони РФ. Загони Юнармії були створені й на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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Фото: Depositphotos

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