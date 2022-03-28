Ядерний удар з боку РФ може бути виконаний у випадку провалу взяття Києва – Грозєв

Ядерний напад з боку Росії може бути виконаний у випадку провалу взяття Києва.

Про це заявив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

Журналіст зазначив, що Кремль має певну стратегію по використанню ядерної зброї. Згідно з нею усе військове керівництво країни має завчасно перебувати у бункері.

Грозєв впевнений, що саме тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу ховається у бункері поблизу Уфи.

– Прослідкував за його літаком, на якому він часто пересувається, ми бачимо практично щоденні вильоти до Уфи. В цьому регіоні якраз є дуже захищені бункери, – каже Грозєв.

Журналіст-розслідувач також зазначив, існує ймовірність того, що Путін може дати наказ на використання ядерної зброї.

– Путін може дати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка, є п’ять осіб, які повинні виконати всі ці розпорядження по ланцюжку до того, як ракета реально вилетить, — зазначив Грозєв.

Грозєв додав, що серед цих п’яти знайдуться ті, які не виконають наказ. Тому Путін знаючи, що такий ризик існує, навряд чи накаже випустити ядерну ракету.