Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю російським журналістам розповів про те, як відбуваються переговори з Росією, розрив зв’язків з РФ, а також, що відбувається в Маріуполі та ініціативи Польщі щодо введення миротворців НАТО на територію України.

Як повідомили в Офісі президента України, інтерв’ю росЗМІ 27 березня Володимир Зеленський дав, бо “Росія має знати правду”.

Однак увечері того ж дня російське відомство, яке відповідає за регулювання та цензурування інформації в РФ – Роскомнагляд, повідомило про блокування інтерв’ю з українським президентом на території країни-агресора.

Про що сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю – читайте на Фактах ICTV.

Про замах або спробу усунути Зеленського з посади президента України

– Я чув багато різних думок щодо того, що моє усунення планується… Напевно, було кілька спроб — різними людьми… Я дуже спокійно ставлюся до цього. Якісь групи людей намагались, починаючи з політичних… Якщо говорити про моє політичне усунення, то це була група Медведчука, кума чинного російського голови. Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було дуже багато пропаганди. Ослаблення місцевої влади. Це була одна з головних причин після моєї перемоги на президентських виборах та перемоги моєї партії, – сказав Володимир Зеленський.

Про ситуацію у Маріуполі

Володимир Зеленський заявив, що до міста заблоковано всі в’їзди та виїзди російськими військовими, порт міста заміновано. У Маріуполі відбувається гуманітарна катастрофа, неможливо завезти харчові продукти, ліки чи воду, а ті, хто намагається, обстрілюються російськими військовими.

Усередині Маріуполя знаходяться українські війська. Туди, куди росіяни могли залізти, туди вони зайшли, але в частині міста знаходяться ЗСУ, які відмовилися здаватися.

Українські військові у Маріуполі говорили з президентом, і він озвучив їм можливість покинути місто, проте ті відмовилися, бо там безліч поранених та тіл убитих, які необхідно вивезти.

Про мертвих і полонених російських солдатів

Володимир Зеленський повідомив, що українська влада сформувала списки військовополонених росіян, проте влада РФ, на думку президента України, не хоче показувати, що відбувається з трупами своїх громадян.

Він додав, що українська та російська сторони обмінюються списками полонених і Україна пропонує обмін “всіх на всіх”.

Розрив відносин між Україною та РФ

Президент Зеленський вважає, що зв’язки з Російською Федерацією буде складно відновити, якщо взагалі вийде.

– Є безповоротність. Я вам скажу, і ви зараз, мабуть, зрозумієте. У 2014 році, коли все почалося, скажімо так, російськомовні райони України — або російськомовні сім’ї, якщо хочете — мали надію, що зараз це закінчиться, – сказав український лідер.

При цьому за останній місяць, за його словами, відбувся глобальний, історичний та культурний розкол.

– Я вам так скажу: ще кілька місяців, і у кожного в сім’ї буде втрата та чи інша, – додав президент України.

Переговори України та Росії

Володимир Зеленський не відкидає можливості нейтрального статусу України, проте відповідні зміни до Конституції можуть бути внесені лише на референдумі.

– Гарантії безпеки та нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми згодні піти на це, це найголовніший пункт… Але я хотів би, щоб це не було ще одним папірцем а-ля Будапештський меморандум і так далі. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, – сказав президент України.

Він додав, що угода має бути ратифікована у парламентах країн-гарантів безпеки.

– Денацифікація та демілітаризація – ми взагалі це не обговорюємо. Ми навіть не сядемо за стіл, якщо там буде говорити про якусь “демілітаризацію”, якусь “денацифікацію”. Для мене це зовсім незрозумілі речі, – сказав він.

Він додав, що питання російської мови в Україні відкрите. Президент вважає, що повага до мов сусідніх народів – Росії, Румунії, Угорщини, Польщі – буде встановлена ​​у спеціальному договорі, однак від РФ вимагатиметься рівний обмін навчальними закладами за принципом, що коли буде відкрито одну російськомовну школу в Україні, тоді ж буде відкрито україномовну школу у Росії.

Всенародний референдум

Президент Зеленський вважає, що в Україні має відбутися референдум, який пришвидшить процес проведення конституційних змін, що передбачають виключення прагнення України до НАТО, якщо на заміну цьому буде знайдено інші гарантії безпеки.

– Референдум – це швидше, ніж змінити Конституцію. Ось про що я говорю. Але російській стороні потрібні гарантії, що це станеться. Тому референдум — лише народ може ухвалити рішення про такий статус та гарантії. Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до Конституції будуть вносити не менше року відповідно до чинного законодавства, – сказав президент.

Миротворці НАТО в Україні

Президент України прокоментував ідею Польщі, яка передбачає запровадження на українські території миротворців Північноатлантичного альянсу.

– Це повністю ідея Польщі – запровадити в Україні миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цієї пропозиції. Нам не потрібний заморожений конфлікт на території нашої держави, і це я пояснив під час нашої зустрічі з польськими колегами. Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я президент, тому поки що ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили, – сказав Володимир Зеленський.

Українські військові з острова Зміїний

Володимир Зеленський повідомив, що частина військовослужбовців ЗСУ, які охороняли острів Зміїний, загинула, а частина була взята в полон росіянами.

– Усіх, кого взяли в полон, обміняли. Відбувся обмін на військових Російської Федерації. Росія вийшла із цією пропозицією, ми, не замислюючись, їх обміняли. Ось і все, – сказав президент.

Він додав, що загиблі є справжніми героями України.

Умови воєнної перемоги України

Володимир Зеленський вважає, що українською воєнною перемогою було б повернення військ РФ на рубежі, які були зайняті до 24 лютого, зменшення кількості жертв з обох боків, а також зменшення термінів війни.

– Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося (на позиції російських військ до 24 лютого – Ред.), і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу, – сказав президент.

Силове повернення Донбасу та Криму

Володимир Зеленський додав, що ті повідомлення російської пропаганди, в яких ішлося про нібито прагнення України напасти на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму – не відповідають дійсності.

– Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб ми мали сотні тисяч загиблих. Я цього не бажаю. І тому не розглядаю можливості силового нападу ні на Донбас, ні на Крим. Оскільки глибоко розумію, скільки тисяч наших людей загинуло б, і якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих, – сказав президент України.

Про наміри Путіна

Український лідер вважає, що президент РФ Володимир Путін намагався повернути силою втрачене російськомовне населення України, проте це призвело лише до нової хвилі відторгнення російської мови та культури.

По-друге, Україна для Володимира Путіна важлива геополітично, оскільки український народ досягає великих успіхів, яких не вдається досягти у Росії.