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Факти / Світ / Росія

ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49 загальновійськової армії РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49 загальновійськової армії РФ

Українські військові ліквідували російського підполковника В’ячеслава Савінова. Він був заступником начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії і начальником артилерійської розвідки 49 загальновійськової армії РФ.

Інформацію про його смерть підтвердили в Росії, оприлюднивши відповідне повідомлення на сайті Регіональної громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого училища ракетних військ та артилерії.

Відомо, що В’ячеслав Савінов брав участь не лише у повномасштабній війні Росії проти України. Він також воював у Сирії у 2015-2016 роках, де путінський режим підтримує сили Башара Асада, називаючи це “спецоперацією”.

Наприкінці березня в Україні ліквідували російського підполковника Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари, брав участь у війні у Чечні та Сирії.

Тим часом днями стало відомо, що російське керівництво змінило військове командування, яке відповідає за вторгнення в Україну.

Як повідомляє ВВС, новим командувачем Південного військового округу РФ стане генерал Олександр Дворніков, який мав “великий досвід бойових дій у Сирії”.

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