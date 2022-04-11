Українські військові ліквідували російського підполковника В’ячеслава Савінова. Він був заступником начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії і начальником артилерійської розвідки 49 загальновійськової армії РФ.

Інформацію про його смерть підтвердили в Росії, оприлюднивши відповідне повідомлення на сайті Регіональної громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого училища ракетних військ та артилерії.

Відомо, що В’ячеслав Савінов брав участь не лише у повномасштабній війні Росії проти України. Він також воював у Сирії у 2015-2016 роках, де путінський режим підтримує сили Башара Асада, називаючи це “спецоперацією”.

Наприкінці березня в Україні ліквідували російського підполковника Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари, брав участь у війні у Чечні та Сирії.

Тим часом днями стало відомо, що російське керівництво змінило військове командування, яке відповідає за вторгнення в Україну.

Як повідомляє ВВС, новим командувачем Південного військового округу РФ стане генерал Олександр Дворніков, який мав “великий досвід бойових дій у Сирії”.