На війні в Україні наприкінці березня ліквідували російського підполковника Георгія Петруніна.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.
Він був військовим комендантом Самари, брав участь у війні у Чечні та Сирії.
– Військовий комендант Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України… Закопали підполковника 5 квітня 2022 року у Волгограді, – пише InformNapalm.
Крім того, про смерть Петруніна повідомляє російський телеканал Россия.Самара із посиланням на представників кіностудії Самарафильм, якій окупант нібито раніше допомагав.
Крім того, у селі Шигони Самарської області поховали ще одного російського офіцера, який прийшов із війною на територію України.