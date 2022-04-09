На війні в Україні наприкінці березня ліквідували російського підполковника Георгія Петруніна.

Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

Він був військовим комендантом Самари, брав участь у війні у Чечні та Сирії.

– Військовий комендант Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України… Закопали підполковника 5 квітня 2022 року у Волгограді, – пише InformNapalm.

Крім того, про смерть Петруніна повідомляє російський телеканал Россия.Самара із посиланням на представників кіностудії Самарафильм, якій окупант нібито раніше допомагав.

Крім того, у селі Шигони Самарської області поховали ще одного російського офіцера, який прийшов із війною на територію України.