Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ / Росія

Воював у Чечні та Сирії: в Україні ліквідували військового коменданта Самари

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Воював у Чечні та Сирії: в Україні ліквідували військового коменданта Самари

На війні в Україні наприкінці березня ліквідували російського підполковника Георгія Петруніна.

Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

Він був військовим комендантом Самари, брав участь у війні у Чечні та Сирії.

– Військовий комендант Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України… Закопали підполковника 5 квітня 2022 року у Волгограді, – пише InformNapalm.

Крім того, про смерть Петруніна повідомляє російський телеканал Россия.Самара із посиланням на представників кіностудії Самарафильм, якій окупант нібито раніше допомагав.

Крім того, у селі Шигони Самарської області поховали ще одного російського офіцера, який прийшов із війною на територію України.

Читайте
Кремль поставив керувати військами РФ в Україні генерала, який має бойовий досвід у Сирії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка