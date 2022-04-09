Кремль поставив керувати військами РФ в Україні генерала, який має бойовий досвід у Сирії

Російське керівництво змінило військове командування, яке відповідає за вторгнення в Україну.

Як повідомляє Бі-бі-сі, новим командувачем Південного військового округу РФ стане генерал Олександр Дворніков, який мав “великий досвід бойових дій у Сирії”.

За словами джерела видання, таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що між військовими підрозділами, які вторглися до України 24 лютого, була дуже погана координація.

– Цей конкретний командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться, – цитує джерело видання.

Джерело також повідомило, що переговори можуть мати пріоритет над війною для того, щоб Кремль міг звітувати про певні успіхи напередодні 9 травня, коли Росія відзначає перемогу у Другій світовій війні.

Зазначається, що якщо Росія не змінить військову тактику, яка досі не дозволила військам досягти помітних успіхів на полі бою, то навіть за їх чисельної переваги українські війська, як і раніше, ефективно протистоятимуть Росії, “оскільки вони діють набагато розумніше, вони більш маневрені і здатні завдавати несподіваних ударів”, повідомило джерело видання.

Джерело: BBC

Фото: Міноборони РФ