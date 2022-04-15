На російському Уралвагонзаводі, де виробляються основні танки РФ Т-72, намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій з боку країн Заходу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Від початку війни в Україні підприємство зіштовхнулось із численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін на матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки, – йдеться у повідомленні.

У ГУР повідомили, що попри широко розрекламоване імпортозаміщення в Російській Федерації, російське керівництво не спроможне самостійно забезпечити випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

– Відтак, завод вимушений шукати розв’язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків Т-90 і Т-14 (Армата), – йдеться у повідомленні.

У ГУР повідомили, що в Росії був створений “оперативний штаб”, основним напрямком роботи якого було визначено ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки.

Довідково: Уралвогонзавод – державне підприємство, що розташоване у Нижньому Тагілі (Свердловська область), що спеціалізується на виробництві бронетехніки, насамперед – основного танку РФ Т-72. Окрім військової техніки, завод виробляє дорожньо-будівельні машини та залізничні вагони.

Як повідомляється на сайті російської держкорпорації Ростех, Уралвагонзавод є головним та єдиним підприємством, де виробляються російськи танки.

Ще наприкінці березня російські ЗМІ повідомляли, що керівництво заводу почало відправляти співробітників у відпустки, оскільки через санкції на Уралвагонзаводі закінчились феросплави та підшипники, а також перестали працювати верстати із числовим програмним забезпеченням.

Нагадаємо, 14 квітня окупаційні війська РФ завдали новий удар по Краматорську, внаслідок чого було пошкоджено цех заводу Енергомашспецсталь, що постачав деталі для Укргідроенерго.

Джерело: ГУР

Фото: Уралвагонзавод