Окупанти обстріляли українське машинобудівне підприємство Енергомашспецсталь, розташоване у Краматорську, Донецька область.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради України Максим Єфімов.
– Годину тому ракета влучила по ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточняються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає, – написав він.
Напередодні, 13 квітня, нардеп Єфімов повідомляв, що цехи ЕМСС завантажені продукцією, а сам завод працює цілодобово, поставляючи продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.
Енергомашспецсталь виробляє спеціальні литі та ковані вироби індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.
Підприємство має новітнє металургійне, метало- і механообробне обладнання, і здатне виконувати повний цикл виробництва.
Примітно, що ЕМСС є українською філією російської компанії Атоменергомаш.