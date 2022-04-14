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Факти / Україна

У Краматорську окупанти вдарили ракетою в машинобудівне підприємство

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Краматорську окупанти вдарили ракетою в машинобудівне підприємство

Окупанти обстріляли українське машинобудівне підприємство Енергомашспецсталь, розташоване у Краматорську, Донецька область.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради України Максим Єфімов.

– Годину тому ракета влучила по ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточняються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає, – написав він.

Напередодні, 13 квітня, нардеп Єфімов повідомляв, що цехи ЕМСС завантажені продукцією, а сам завод працює цілодобово, поставляючи продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

Енергомашспецсталь виробляє спеціальні литі та ковані вироби індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.

Підприємство має новітнє металургійне, метало- і механообробне обладнання, і здатне виконувати повний цикл виробництва.

Примітно, що ЕМСС є українською філією російської компанії Атоменергомаш.

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