Окупанти обстріляли українське машинобудівне підприємство Енергомашспецсталь, розташоване у Краматорську, Донецька область.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Верховної Ради України Максим Єфімов.

– Годину тому ракета влучила по ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточняються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає, – написав він.

Напередодні, 13 квітня, нардеп Єфімов повідомляв, що цехи ЕМСС завантажені продукцією, а сам завод працює цілодобово, поставляючи продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

Енергомашспецсталь виробляє спеціальні литі та ковані вироби індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.

Підприємство має новітнє металургійне, метало- і механообробне обладнання, і здатне виконувати повний цикл виробництва.

Примітно, що ЕМСС є українською філією російської компанії Атоменергомаш.