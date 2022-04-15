Країна-агресор Росія сама санкціонувала обстріл селища Клімово, розташованого у Брянській області РФ, після чого звинуватила в цьому Україну.

Про це свідчать свіжі перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які оприлюднила Служба безпеки України (СБУ).

Під час перехопленої розмови російський загарбник, який зараз знаходиться на території Донецької області, спілкується зі своєю дружиною та пояснює, що селище Клімово обстрілюють російські війська. Мета – звинуватити в обстрілах українців.

На запитання, навіщо це робиться, окупант відповідає, що “так треба”.

– Так треба… Так роблять для того, що начебто “хохли” провокують. І ось тому попадають, – заявив загарбник.

Він додав, що подібні дії російські спецслужби чинили і під час чеченської війни, підриваючи будинки в Москві.

– Квартири підривали в Москві, начебто це терористи. Насправді, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна, – Ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Клімового, – додав загарбник.

Він також повідомив дружині, що вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях в України.

Як наголосили в СБУ, ця розмова демонструє, що Кремлю байдужа доля не лише своїх військових, а й цивільних росіян, які страждають від обстрілів військ РФ.

Напередодні Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту Нові Юрковичі та селища Клімово в Брянській області. У російських пропагандистських ЗМІ стверджувалося, що поранення отримали семеро цивільних росіян.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України пояснили, що подібні інциденти є роботою російських спецслужб, мета якої – здійснення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ.

Раніше українська розвідка попереджала, що РФ планує теракти на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Фото: Новини Брянська