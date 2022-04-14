Росія звинувачує Україну в обстрілі пункту Нові Юрковичі у Климівському районі Брянської області. Внаслідок інциденту загиблих немає.

Кремлівські медіа з посиланням на ФСБ пишуть, що 14 березня ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску.

На Брянщині (московія) обстріляли населений пункт Климово. У мережі публікуються відповідні відео, на яких видно дим. В обстрілі звинуватили Україну, але ми пам’ятаємо, що орда готувала провокації на території прикордонних областей з метою дискредитації України. pic.twitter.com/9ab4ay5tzo — Іан Босий (@bbPv0Dq3EN5i2ZU) April 14, 2022

Ближче до обіду вони змінили свої свідчення, в яких зазначалося про “обстріл двох житлових будинків” у селищі Климово. За їхніми словами, постраждали семеро людей, зокрема “вагітна жінка та дитина”.

Через ці “обстріли” школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня перевели на дистанційне навчання.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що подібні інциденти є роботою спецслужб ворога з метою проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії.

— Станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька “терактів”, у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, – йдеться у повідомленні.

Напередодні пропагандистські ЗМІ заявили, що стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся начебто з лісосмуги на українській території.

А сьогодні, 14 квітня, ФСБ РФ повідомила, що з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області.

Фото: Новини Брянська

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБОУ