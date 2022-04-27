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Факти / Світ / Росія

Услід за Польщею: Росія призупинила постачання газу до Болгарії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
газпром

Російська компанія Газпром услід за Польщею призупинила постачання газу до Болгарії. Причиною цього рішення назвали те, що болгарська компанія Булгаргаз відмовилась платити за блакитне паливо в рублях.

– Станом на кінець робочого дня 26 квітня Газпром експорт не отримав платежі за постачання газу у квітні від компаній Булгаргаз (Болгарія) та PGNiG (Польща) у рублях. Відповідно до указу президента РФ № 172 від 31.03.2022,  платежі за газ, що постачається з 1 квітня, повинні здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно поінформовані, – заявили у Газпромі.

Пізно ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом. Польська компанія PGNiG отримала листа від компанії Газпром з РФ, у якому повідомляється про повне припинення постачання за ямальським контрактом.

Нагадаємо, 31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з так званими недружніми країнами. Оплату за постачання блакитного палива для країн, які запровадили санкції проти РФ через повномасштабну війн проти України, перевели у рублі.

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Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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