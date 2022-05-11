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Факти / Світ / Росія

Путін переклав відповідальність за розвідку в Україні з ФСБ на ГРУ – журналісти

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Кремль, Москва

Президент Росії Володимир Путін переклав на Головне розвідувальне управління (ГРУ) відповідальність за надання розвідданих про вторгнення РФ в Україну.

Раніше цим займалася Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ). Але через низку невдач в Україні Путін вирішив забрати у служби ці функції.

Про це повідомляють двоє провідних російських журналістів Ірина Бороган та Андрій Солдатов – засновники незалежної слідчої агенції Агентура.ру у статті для Центру аналізу європейської політики.

За їхніми даними тепер надання розвідданих про Україну є обовязком першого заступника голови Головного розвідувального управління міністерства оборони РФ Володимира Алєксєєва.

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Як один із доказів цієї інформації, російські журналісти наводять матеріал пропагандистського кремлівського медіа Царьґрад ТВ, де також йшлося про те, що тепер ГРУ допомагатиме Росії “досягати успіху в Україні”.

Саме Володимира Алєксєєва Велика Британія та ЄС звинувачують у підготовці й розробці операції з отруєння родини Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

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Також Алєксєєв перебуває під санкціями уряду США, які запровадили через його причетність до кібератак на Демократичну партію і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Джерело: Центр аналізу європейської політики (СЕРА)

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Фото: Depositphotos

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