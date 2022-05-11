Путін переклав відповідальність за розвідку в Україні з ФСБ на ГРУ – журналісти

Президент Росії Володимир Путін переклав на Головне розвідувальне управління (ГРУ) відповідальність за надання розвідданих про вторгнення РФ в Україну.

Раніше цим займалася Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ). Але через низку невдач в Україні Путін вирішив забрати у служби ці функції.

Про це повідомляють двоє провідних російських журналістів Ірина Бороган та Андрій Солдатов – засновники незалежної слідчої агенції Агентура.ру у статті для Центру аналізу європейської політики.

За їхніми даними тепер надання розвідданих про Україну є обов’язком першого заступника голови Головного розвідувального управління міністерства оборони РФ Володимира Алєксєєва.

Як один із доказів цієї інформації, російські журналісти наводять матеріал пропагандистського кремлівського медіа Царьґрад ТВ, де також йшлося про те, що тепер ГРУ допомагатиме Росії “досягати успіху в Україні”.

Саме Володимира Алєксєєва Велика Британія та ЄС звинувачують у підготовці й розробці операції з отруєння родини Скрипалів у Солсбері у 2018 році.

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Також Алєксєєв перебуває під санкціями уряду США, які запровадили через його причетність до кібератак на Демократичну партію і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Джерело: Центр аналізу європейської політики (СЕРА)